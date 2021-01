Roma-Spezia, la moviola del Corriere dello Sport: "Di due rigori ce n'era mezzo"

Il Corriere dello Sport giudica insufficiente la direzione arbitrale di Ghersini nella sfida di Coppa Italia tra Roma e Spezia: "Fischia due penalty che insieme non ne fanno mezzo - si legge -, lascia un dubbio su Villar, spesso dà l'impressione di fischiare a comando (vedi fallo su Vignali davanti a Italiano). Ok i due rossi per Mancini e Pau Lopez". Il quotidiano analizza poi i casi più controversi nel dettaglio: "Maggiore in area, davanti a lui Cristante pianta il piede sinistro a terra ben prima che il giocatore dello Spezia gli vada addosso, è il suo sinistro che colpisce il sinistro di Cristante". Dall'altra parte, Pellegrini è furbo (e Ismajli ingenuo) ad allargare la gamba sinistra sull'avversario, quasi ad ostacolarlo, anche in questo caso il rigore che ne deriva è avvolto nella nebbia". Anche perché, con quel metro, anche l'ancata di Ismajli su Villar sarebbe da rigore.