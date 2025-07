Ufficiale Trapani, arriva a titolo definitivo dal Giugliano il centrocampista Enrico Celeghin

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Celeghin. Il centrocampista, classe 1999, arriva dal Giugliano Calcio 1928 con cui ha collezionato 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e Play off di Serie C.

Dal 2018 al 2021 ha vestito la maglia del Como, squadra con cui ha fatto anche il suo esordio nelle serie cadetta collezionando 7 presenze. In mezzo la parentesi al Renate, in Serie C, con 34 presenze e 3 reti nella stagione 2021/22. A gennaio 2023 il trasferimento alla Triestina dove è rimasto fino al termine della stagione 2023/2024 prima di trasferirsi al Giugliano.

«Ho accettato subito la proposta del Trapani perché il progetto è importante e la piazza è storica», ha dichiarato il neo giocatore granata. «Sono un ragazzo ambizioso e ad oggi non c’è nessuna società più ambiziosa di questo club. Mi ritengo un centrocampista applicato e un lavoratore, per questo sono sicuro che darò tutto me stesso per raggiungere importanti successi insieme».