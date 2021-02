Roma-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: "Manca un rigore su Dzeko"

"Manca un rigore su Dzeko", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Roma-Udinese. Partita non brillantissima di Giacomelli, che vede bene sul rigore per la Roma ma viene richiamato al VAR sulla rete di Pellegrini. E sia il VAR che l'arbitro si perdono un rigore su Dzeko. Il bosniaco era in vantaggio su Molina, che sbraccia e con il corpo lo butta giù: ci poteva stare il rigore. Giusto il rigore dato ai giallorossi, con il pallone che era ancora in gioco. Così come è giusto annullare la rete di Pellegrini per un fallo in precedenza.