Sampdoria, non bastano i due missili. Il Secolo XIX: "Gioia strozzata al 96'"

vedi letture

"Gioia strozzata al 96'", titola Il Secolo XIX sulla Sampdoria, raggiunta all'ultimo secondo dal Cagliari dopo una gara in rimonta. Già da qualche secondo la panchina viola uralva "fischia... fischia", all'indirizzo dell'arbitro Giacomelli, per porre fine all'incontro. Poi l'ultima azione del Cagliari, conclusa con un tiro di Nainggolan da lontanissimo, sporcato da Yoshida, e la gara termina 2 a 2. Tre punti per i blucerchiati svaniti qualche secondo oltre al quinto di recupero. Un pareggio insperato per il Cagliari e una vittoria buttata per la Sampdoria, con un pazzo secondo tempo in cui i blucerchiati hanno rimontato in 135 secondi: due missili che hanno battuto Cragno e portato avanti i ragazzi di Ranieri.