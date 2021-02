Scontro Agnelli-Conte. Libero: "Il cattivo esempio viene dall'alto"

vedi letture

"La morale dipende dal punto di vista". L'edizione odierna di Libero torna a commentare i fatti dell'altra sera verificatisi allo Stadium, con particolare riferimento alle scintille tra Conte e Agnelli: "Per i tifosi più accaniti prevale il 'bentornato' al politicamente scorretto. Molti interisti che prima non accettavano la juventinità di Conte ora sorridono compiaciuti di fronte alla sua trasfigurazione, gli juventini che odiavano Conte per il tradimento (in più fasi: prima il litigio con il presidente Agnelli e poi il passaggio ai rivali) ora hanno un motivo in più per odiarlo". Così, all'alba del 2021, vien da chiedersi quale sia il confine tra sfottò e rissa: "Lo stesso che divide sport e questioni personali: quando si va sulle seconde, il primo perde di senso". Conte e Agnelli, secondo il quotidiano, "sono i leader chiamati a incanalare i dissapori, a trasformarli in adrenalina, a 'sfruttarli' sportivamente. Ecco perché la loro sfida extracampo è la cosa peggiore vista nello scontro tra due potenze, Inter e Juve, finalmente tornato decisivo, nuovamente equilibrato".