Serena al Corriere della Sera: "La Juve quando è in forma è la più forte di tutte"

vedi letture

L'ex Milan, Inter e Juve, Aldo Serena, si è concesso al Corriere della Sera per parlare della lotta al vertice: "L’Inter è poco lucida sotto porta, perde molto senza Lukaku. I rossoneri non escono ridimensionati, la Juve quando azzecca la partita è la più forte e la Roma ha una rosa di qualità. Juventus favorita? Il Milan ha perso perché ha incrociato sulla sua strada una Juventus formato Barcellona e quando i bianconeri stanno così sono di un altro pianeta. La Juventus ha scelto una strada di rinnovamento con Chiesa, Kulusevski, lo stesso Pirlo in panchina: per il momento ha alti e bassi, ma ha una qualità superiore. Se non ci fossero le coppe direi che è la favorita".