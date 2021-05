Shevchenko alla Gazzetta: "Pioli deve restare al Milan. Il buon lavoro non si butta"

Andryi Shevchenko, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spezza una lancia in favore di Stefano Pioli, tecnico del Milan. "Pioli deve restare al Milan. Il buon lavoro non si butta" dice l'ucraino. "Un anno di lavoro non si deve buttare via. Il Milan ha fatto un buon campionato, Pioli ha lavorato bene" le parole dell'ex rossonero. Che non ha chiuso le porte a un ritorno al Milan: "Stiamo parlando del futuro. Il Milan è casa mia e vorrei tornare prima o poi se ci saranno le opportunità". Infine, chiosa su Atalanta-Milan: "La squadra di Gasperini ha giocato la finale di Coppa Italia, gioca un calcio dispendioso, questo va a favore del Milan che ha avuto una settimana di tempo per prepararsi. Non so come finirà ma non è tutto da buttare. Una bella stagione non si dimentica".