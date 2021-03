Ternana, l'ultimo sforzo: la Serie B dista solo un punto. Le aperture dei quotidiani

Un match point rispettato, perché la vittoria a Bisceglie è arrivata, ma non tutto era solo nelle mani della Ternana: come già avevamo ricordato, le Fere avevano la possibilità di andare in Serie B già nel turno di campionato ormai in archivio, ma la capolista del Girone C di Serie C doveva anche guardare il risultato dell'Avellino. I 15 punti di distacco tra le due, infatti, non sono ancora matematicamente sufficienti per la formazione di Cristiano Lucarelli, e in tal senso il big match di sabato - tra umbri e irpini - potrebbe esser decisivo.

Perché, come ha evidenziato tra le altre Tuttosport, "Ternana, manca un solo punto per la Serie B". "La Ternana avrebbe dovuto vincere e sperare in un risultato peggiore dell’Avellino per festeggiare con larghissimo anticipo la promozione. La squadra di Lucarelli il suo l’ha fatto, ha pure assaporato l’impresa per sette minuti, quelli trascorsi tra il gol di Paghera che ha aperto le marcature col Bisceglie e la risposta di Maniero che ha fissato il successo dell’Avellino. Tutto rimandato alla prossima settimana quando andrà in scena il confronto diretto al “Liberati”: alla Ternana che ha vinto il match d’andata con gli irpini basterà anche il pareggio", la chiosa.

E' ovviamente questo, quindi, il tema del giorno, con La Gazzetta dello Sport che sottolinea "La Ternana vince ancora ma non basta per la B: la festa è solo rinviata", proseguendo poi: "La Ternana ha battuto il Bisceglie al Ventura con un pizzico di pathos finale, ma per festeggiare il ritorno in B dovrà attendere il big match con l’Avellino, sabato al Liberati. Basterà un risultato positivo alla squadra di Lucarelli per tagliare il traguardo".

Sulla stampa nazionale chiude il Corriere dello Sport: "La Ternana a un soffio dalla Serie B. A Lucarelli serve solo un altro punto". Nel dettaglio: "Con una rete per tempo e qualche brivido inatteso nel finale, la Ternana espugna il “Ventura” collezionando il quinto successo di fila, centrando il record di punti nei tornei di C a 19 squadre (battendo il primato della Juve Stabia con 77 lunghezze nel 2018/2019), ma deve rimandare la festa per il salto tra i cadetti a causa del concomitante successo dell’Avellino. Al Bisceglie non basta una delle migliori prestazioni della gestione di Aldo Papagni per sottrarsi al pronostico avverso: la quarta sconfitta interna di fila appare una definitiva condanna alla disputa dei playout".

Spazio poi alla stampa locale. Il Messaggero - ed. Umbria apre così, "Festa solo rimandata", per poi proseguire: "Sorride a metà la Ternana che allo stadio Ventura batte il Bisceglie grazie alle reti di Paghera e Suagher. Nonostante la vittoria, le Fere dovranno attendere ancora per festeggiare la promozione in Serie B: l'Avellino batte la Virtus Francavilla e rimanda la festa promozione dei ragazzi di Lucarelli, che nel prossimo impegno proveranno a strappare il meritato pass per la cadetteria proprio contro gli irpini".

"Fere ok a Bisceglie, la festa è rinviata" è invece l'apertura del Corriere dell'Umbria. Che aggiunge: "La festa è solo rinviata. Ternana e Avellino vincono entrambi e rimandano allo scontro diretto di sabato il verdetto finale per la promozione in B. Niente di cui preoccuparsi in casa rossoverde ma solo un degno epilogo di quella che è stata, ed è, una stagione da regalare agli annali. Le Fere hanno fatto le Fere anche in casa del Bisceglie".