Ogni maledetta domenica: Ternana, la B può arrivare. Ma non dipende solo da te

Si giocherà nel weekend che sta per arrivare, la 33^ giornata del campionato di Serie C, sestultima della regular season. Turno che potrebbe già emanare il primo verdetto, ovvero la promozione in Serie B della Ternana, capolista del Girone C a quota 75 punti.

Un punteggio che significa +15 dalla seconda classificata, l'Avellino, unica formazione del raggruppamento che può mettere i bastoni tra le ruote alla truppa di Cristiano Lucarelli, che per centrare con ampie giornate di anticipo il traguardo fissato, dovrà per prima cosa vincere con il Bisceglie, e sperare poi che gli irpini - impegnati contro la Virtus Francavilla - perdano o pareggino: così sarebbe promozione.

In caso di vittoria dei campani, invece, sarebbe tutto rimandato, poiché la disparità di squadra del girone, consente alla truppa di Piero Braglia di avere ancora 5 partite a disposizione, contro le 4 della Ternana che osserverà il turno di riposo forzato alla terzultima: i 15 punti a disposizione dei lupi potrebbero infatti anche essere decisivi.

Con un'ulteriore incognita. Il 3 aprile, 34^ giornata, ci sarà infatti il big match, quello tra Ternana e Avellino: ipotizzando che le due squadre arrivino alla vigilia di Pasqua con la vittoria di questo turno in cascina, agli umbri basterà pareggiare per festeggiare, visto che in quel caso i 12 punti delle restanti 4 partite che l'Avellino giocherà non saranno utili a colmare il gap.

Ragionamenti, questi, che presuppongono dal percorso delle Fere, che con il Bisceglie, comunque, potrebbero anche pareggiare e tenere il discorso aperto. Perché alla fine non è proprio tutto tutto nelle loro mani, l'Avellino non molla, ma una discreta parte della situazione si.