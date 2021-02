Torino, l'Asl alza il muro. Gazzetta dello Sport: "Stop con la Lazio, a rischio anche Crotone"

Sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio alle ultime vicende di casa Torino. "Stop con la Lazio, a rischio anche Crotone" scrive il quotidiano. Ieri l'ottavo calciatore positivo, il decimo tesserato. Il Toro non si allena da martedì (Filadelfia chiusa su input dell'Asl), giocatori in isolamento. I prossimi provvedimenti saranno decisivi per capire quando la squadra di Nicola potrà tornare ad allenarsi e se le prossime sfide con Lazio e Crotone saranno rinviate dalla Lega. Oggi nuovo giro di tamponi, lunedì un altro. Dal momento che i risultati del secondo giro, quello di lunedì, arriveranno martedì, giorno di Lazio-Torino, e siccome la Lega deciderà lunedì, la sfida non verrà giocata. E anche quella con il Crotone è a rischio. La Asl è stata chiara: giocatori destinati a rimanere a casa fino a quando il focolaio non si sarà spento del tutto.