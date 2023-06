Torino, novità sulle corsie esterne. La Stampa: "Parisi e Mazzocchi in corsa"

In vista della prossima stagione, Ivan Juric per il suo Torino ha bisogno di rinforzi sulle fasce. Secondo quanto riporta La Stampa, gli obiettivi principali dei granata sono Fabiano Parisi e Pasquale Mazzocchi. Parisi costa sui 10 milioni, è seguito dal Milan e da alcuni club esteri. Mazzocchi, con il suo rendimento, ha fatto lievitare il suo prezzo fino a sfiorare la doppia cifra. Sarebbe dunque un investimento importante per il Toro, che però ha pronta anche delle alternative come Davide Faraoni (esterno del Verona e fedelissimo di Juric) e Francisco Ortega (24enne del Velez scovato dal ds Vagnati nel suo ultimo viaggio in Argentina).