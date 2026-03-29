Totti illumina il Palazzo dello Sport, La Repubblica (ed. Roma): "E tratta il ritorno in giallorosso"

Si è tenuto ieri l'evento a Roma di "Operazione Nostalgia" con tantissimi ospiti. Fra questi c'era anche Francesco Totiti che ha acceso la serata con la sua presenza. L'ex bandiera della Roma sta trattando inoltre il suo ritorno in giallorosso e proprio a questo è dedicato il titolo in taglio bassi di porrai pagina dell'edizione romana de La Repubblica: "Totti illumina il Palazzo dello Sport e tratta il rinnovo in giallorosso".