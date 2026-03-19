Tra Restes e De Gea. Tuttosport in prima pagina: "Juve, grana numero uno"
"Juve, grana numero uno". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus. La priorità dei bianconeri riguarda il portiere, un ruolo che nella prossima stagione andrà assolutamente rinforzato. Il tecnico Luciano Spalletti vorrebbe un profilo esperto come David De Gea o in alternativa potrebbe anche accettare Vicario o Emiliano Martinez. Visione diversa per l'ad Comolli, che cerca un giovane e che segue con particolare attenzione Restes del Tolosa. Le suggestioni invece portano a Carnesecchi o Alisson del Liverpool.
TORINO - Anche il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. I granata non seguono soltanto Wladimiro Falcone del Lecce visto che avrebbero avviato i contatti con gli agenti di Dominik Livakovic, portiere croato scaricato dal Fenerbahce. Il Toro prepara anche la sfida contro il Milan, prossimo avversario di campionato che i granata affronteranno sabato a San Siro.
EUROPA - In primo piano pure l'euroderby di Europa League tra Roma e Bologna, che questa sera si sfideranno all'Olimpico negli ottavi di ritorno. Si riparte dall'1-1 dell'andata, che tiene tutto in equilibrio: chi passerà ai quarti incontrerà Aston Villa o Lille. In campo anche la Fiorentina, che dopo il 2-1 dell'andata sarà ospite del Rakow negli ottavi di ritorno di Conference.
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