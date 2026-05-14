Milan, Goretzka ad un passo: le cifre e la posizione del giocatore. E rispunta l'ipotesi Mateta

Il Milan ha visto complicarsi l'obiettivo Champions League in questo complicato finale di stagione, ma la dirigenza pianifica il futuro indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo. In particolare con due possibili colpi di spessore, procedendo nelle trattative a prescindere dall'Europa che conta.

Il nome di spicco per il centrocampo è quello di Leon Goretzka, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco. La dirigenza rossonera ha proposto un contratto triennale da 5 milioni di euro annui più bonus, superando la concorrenza internazionale e anche delle rivali italiane che ci hanno fatto un pensiero (Inter, Juve e Napoli). L'accordo di base secondo il Corriere dello Sport è già stato raggiunto, con il giocatore affascinato dal progetto tecnico.

Contemporaneamente, il quotidiano riporta che il club avrebbe anche riaperto il dossier su Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace era stato vicinissimo al Milan già a gennaio, ma l'affare era sfumato per dubbi sulle condizioni del ginocchio. I recenti riscontri medici positivi e le ottime prestazioni della punta in Premier League avrebbero convinto l'AD Furlani a tornare alla carica. Mateta, che ha espresso pubblicamente il desiderio di vestire il rossonero dopo la delusione invernale, ha un contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione ora più accessibile.