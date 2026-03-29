Tre ipotesi per lo stadio, La Repubblica (ed. Torino): "Toro, tempo di decidere"
TUTTO mercato WEB
Il Torino sempre alle prese con la questione stadio. Il club granata deve prendere una decisione circa la propria casa per la prossima stagione. L'obiettivo è quello di acquistarlo e di riqualificarlo ma al momento non c'è ancora l'offerta. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Toro, tempo di decidere, tre ipotesi per lo stadio".
Altre notizie Rassegna stampa
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile