Tutti vogliono il Papu. QS-La Nazione: "La Fiorentina ci prova anche per Lammers"

Il QS-La Nazione scrive che, dalle parti di Bergamo ieri si è provato a coinvolgere i prossimi investimenti di Commisso su manovre in uscita dell’Atalanta: si parla di una proposta di 10 milioni per il cartellino del Papu Gomez, proposta, questa, che di sicuro può rientrare nelle soluzioni di mercato firmate Commisso, tenuto conto che dopo un primissimo sondaggio della Roma, oggi Gomez piace molto a Inter e Milan. Punto numero due: Lammers. Qui la concorrenza è un gradino più bassa, visto che l’attaccante è stata richiesto da Bologna e Verona, ma la Fiorentina non sarebbe stata a guardare. Di sicuro i tavoli degli affari dell’Atalanta sono tavoli complicati (soprattutto a livello economico) e il prestito di Lammers è una soluzione che potrebbe accontentare tutti. Compreso il giocatore che di sicuro non vuole lasciare il club nerazzurro a titolo definitivo.