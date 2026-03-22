Un buon Torino cade col Milan, Corriere di Torino: "Il Toro lotta e perde di misura"
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Non basta una buona prestazione al Torino per uscire con almeno un punto da San Siro nel match di ieri pomeriggio contro il Milan. I rossoneri la spuntano e tornano al secondo posto in classifica. Il Corriere di Torino dedica spazio al tema in prima pagina, con un titoletto in taglio alto: "Il Toro lotta e perde di misura".
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