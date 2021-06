Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Non succede, ma se succede..."

"Non succede, ma se succede...". Questa la provocazione lanciata da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Gli Azzurri sono sicuri di sé, hanno la testa sempre dentro la partita, in altre parole sono imbattibli. L'Italia non avrà campioni, ma tanti 'bravi giocatori' come dice sempre Mancini, il che ce la fa amare ancora di più. Il ct ha compiuto un miracolo, ma il vero capolavoro è non aver fatto giocare i propri avversari. Pessina e Verratti ieri hanno fatto davvero bene, confermando quanto sia profondo questo gruppo. E il centrocampista del PSG mi è sembrato Pirlo in alcuni momenti. All'inizio dell'Europeo avremmo firmato per trovarsi dove siamo, ma nessuno può dire se siamo da finale o meno. Però, al tempo stesso, dobbiamo crederci.