TMW 18 and counting. Nessuno nella storia della Serie A come Dimarco. E punta ora ai big d'Europa

18 and counting. Federico Dimarco continua a riscrivere la storia della Serie A, spingendosi dove nessuno era mai arrivato prima. Solo una settimana fa aveva raggiunto quota 16 assist, agganciando il primato stabilito dal Papu Gomez nella stagione 2019/20. Ma questa domenica è arrivato il momento del sorpasso definitivo: prima il numero 17, poi il 18, due pennellate decisive per mandare in rete Thuram e Bisseck e mettere la firma su un nuovo record.

Con questi 18 assist, a cui vanno aggiunti anche 6 gol, la stagione di Dimarco è un autentico capolavoro, rendendolo uno dei simboli - se non il vero e proprio MVP - della cavalcata trionfale della sua squadra, trascinata partita dopo partita fino a un traguardo ormai inevitabile. Il titolo numero 21 è lì, a un passo, e porta soprattutto il suo nome.

E adesso l’esterno nerazzurro punta anche ai record dei maggiori campionati europei. Quello della Ligue 1, i 18 realizzati da Kylian Mbappé con il Paris Saint Germain nel 2021/22 è già stato eguagliato, adesso nel mirino c’è la coppia Kevin De Bruyne - Thierry Henry, che condividono con 20 assist il primo posto della Premier League, realizzati rispettivamente con Manchester City nel 2019/20 e Arsenal nel 2002/03. E chissà che non possa andare a disturbare anche i 21 di Lionel Messi con il Barcellona e di Thomas Muller con il Bayern Monaco, entrambi realizzati nel 2019/20. Ora che l’Italia è conquistata, Dimarco ha ancora quattro partite per conquistarsi l’Europa.