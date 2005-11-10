TMW 5 gol e quell'infortunio alla caviglia: Ferguson saluta la Roma con tanti rimpianti

L'annuncio arrivato via social. Evan Ferguson lascia la Roma dopo solo una stagione. L'attaccante irlandese, arrivato in estate in prestito dal Brighton, lascerà la squadra di Gian Piero Gasperini e farà ritorno al suo club di appartenenza. "Nessuno vuole che il suo tempo sia così breve - ha scritto - ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro. Forza Roma".

Tanti infortuni

Una stagione caratterizzata soprattutto da un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare metà della stagione. La prima volta ai box ai primi di novembre per una distorsione che gli fece saltare le gare contro Milan e Udinese. Poi il ritorno in campo soltanto per poco più di due mesi visto che il giocatore finì nuovamente ai box per un problema fisico nel match contro il Torino. Successivamente, dopo una panchina contro il Milan, nuovi fastidi alla caviglia che gli fecero concludere anticipatamente la stagione.

I numeri della stagione

Nonostante i guai fisici le presenze in stagione sono state 22 fra campionato, Coppa Italia ed Europa League per un totale di 1078 minuti giocati. I gol messi segno sono stati cinque, tre in Serie A e due in Europa, a cui vanno aggiunti anche due assist. Adesso una nuova avventura inizierà. Ma non nella Capitale.