Irlanda ai playoff per i Mondiali senza Evan Ferguson. I 25 convocati da Hallgrimsson
Heimir Hallgrímsson, commissario tecnico dell'Irlanda, ha convocato 25 giocatori per il playoff per andare ai Mondiali. Assente Evan Ferguson della Roma, fermo per problemi alla caviglia da gennaio. La selezione se la vedrà in semifinale contro la Repubblica Ceca, il 26 marzo, alle ore 20.45 a Praga. La vincente sfiderà il 31 marzo una fra Danimarca e Macedonia del Nord:
PORTIERI: Caoimhín Kelleher (Brentford), Mark Travers (Everton), Josh Keeley (Luton).
DIFENSORI: Seamus Coleman (Everton), Jimmy Dunne (QPR), Nathan Collins (Brentford), Dara O'Shea (Ipswich), Jake O'Brien (Everton), John Egan (Hull), James Abankwah (Watford), Liam Scales (Celtic), Robbie Brady (Preston), Ryan Manning (Southampton).
CENTROCAMPISTI: Jayson Molumby (West Bromwich), Bosun Lawal (Stoke City), Jack Taylor (Ipswich), Alan Browne (Middlesbrough), Jason Knight (Bristol City), Finn Azaz (Southampton), Harvey Vale (QPR).
ATTACCANTI: Troy Parrott (AZ Alkmaar), Adam Idah (Swansea), Johnny Kenny (Bolton), Chiedozie Ogbene (Sheffield United), Sammie Szmodics (Derby County)