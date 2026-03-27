A caccia del Mondiale: Vojvoda e Tornqvist accendono il martedì del Como

Mergim Vojvoda è stato una delle rivelazioni non solo in casa Como, ma anche della Serie A: dopo anni da terzino il kosovaro fa un po' il jolly nel gioco di Fabregas, che lo ha impegnato in 4-5 ruoli diversi senza perdita di performance. E adesso ha trascinato il Kosovo alla finalissima che vale un posto al prossimo Mondiale, non vuole più fermarsi: martedì sarà in campo nella difficilissima sfida alla Turchia, con il fattore campo che dovrà dare una grossa mano alla piccola nazione balcanica.

Noel Tornqvist, che è il secondo portiere anche sul lago, non ha giocato nella sfida contro l'Ucraina e difficilmente sarà titolare contro la Polonia, ma anche lui potrebbe rappresentare il Como al Mondiale in caso di vittoria nella gara finale di martedì.

Path B

Svezia - Polonia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Friends Arena, Solna (Svezia)

Path C

Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)