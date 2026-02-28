Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo essere lucidi, niente rischi a metà campo"
Mergim Vojvoda, esterno del Como, ha parlato a DAZN nell'intervallo del match contro il Lecce.
Gli errori da non fare con 2 gol di vantaggio?
"Non perdere palla senza bisogno e non prendere rischi a metà campo. Essere lucidi come stiamo facendo".
