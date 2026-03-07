Live TMW Cagliari-Como, Vojvoda: "Questo Como credo che possa arrivare in Champions"

Sorride l'incontro del sabato pomeriggio per il Como che, alla Unipol Domus, batte i padroni di casa del Cagliari. La squadra di mister Cesc Fabregas riesce a strappare i tre punti ai rossoblù, grazie alle reti di Baturina e Da Cunha. Al termine della partita Vojvoda ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Un'analisi della partita?

"Quello che abbiamo fatto oggi era ciò che dovevamo per portare a casa i tre punti. Abbiamo combattuto in una partita sporca ma abbiamo fatto bene e stiamo continuando a dimostrare".

Quale è stata la difficoltà maggiore di oggi?

"Credo che il campo non bagnato ci abbia dato un po' di filo da torcere, ma siamo comunque riusciti a cambiare lo stile di gioco ed adattarci al meglio".

Credi che questo Como possa giocare la Champions l'anno prossimo?

"Dobbiamo essere umili e ambiziosi allo stesso tempo, ma credo che sì, questo sia un Como che possa arrivare in Champions".

