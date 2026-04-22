TMW
Como, tegola Vojvoda: infortunio muscolare e stop di 2-3 settimane
TUTTO mercato WEB
Nella serata di ieri Mergim Vojvoda ha saltato la sfida di Coppa Italia poi persa dal Como contro l'Inter. Il terzino ex Torino, nonostante fosse dato fra i probabili titolari, non era neanche in panchina. Nella giornata di oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato un problema muscolare.
Nello specifico, gli esami hanno evidenziato una lesione muscolari ai flessori della coscia, con i tempi di recupero stimati fra le 2 e le 3 settimane. Un problema di non poco contro per Cesc Fabregas e per quel Como ancora pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League. In stagione il kosovaro ha totalizzato 31 presenze fra campionato e Coppa Italia con all'attivo 2 gol e 2 assist.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la rivoluzione (anche dialettica) di Chivu. Milan: il vero problema è la “non crisi”. Juve: l’aggiornamento di Spalletti e la sfida all’algoritmo. Napoli: la stagione di Conte. E un campionato da aggiustare
Ora in radio
Primo piano
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile