TMW Como, tegola Vojvoda: infortunio muscolare e stop di 2-3 settimane

Nella serata di ieri Mergim Vojvoda ha saltato la sfida di Coppa Italia poi persa dal Como contro l'Inter. Il terzino ex Torino, nonostante fosse dato fra i probabili titolari, non era neanche in panchina. Nella giornata di oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato un problema muscolare.

Nello specifico, gli esami hanno evidenziato una lesione muscolari ai flessori della coscia, con i tempi di recupero stimati fra le 2 e le 3 settimane. Un problema di non poco contro per Cesc Fabregas e per quel Como ancora pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League. In stagione il kosovaro ha totalizzato 31 presenze fra campionato e Coppa Italia con all'attivo 2 gol e 2 assist.