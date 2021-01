A Marassi la sblocca Chiesa su assist di Morata: Sampdoria-Juventus 0-1 dopo 20'

vedi letture

Juventus in vantaggio sulla Sampdoria con Federico Chiesa. Minuto 20, contropiede bianconero con la bella triangolazione CR7-Morata che porta lo spagnolo al cross basso per l'accorrente Chiesa: l'ex Fiorentina, in corsa, non ha problemi ad impattare il pallone e battere Audero per l'1-0 bianconero.