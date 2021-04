A Marassi va in scena la fiera del gol: Genoa e Benevento chiudono il primo tempo sul 2-2

Squadre al riposo al "Ferraris" con Genoa e Benevento che chiudono il primo tempo sul 2-2. L'inizio è scoppiettante. Dopo appena tre minuti Lapadula scappa a Radovanovic che allarga troppo il braccio e lo atterra all’interno dell’area di rigore. Per Pairetto non ci sono dubbi: massima punizione per gli ospiti e giallo per il numero 21 del Grifone. Dal dischetto si presenta Viola che non sbaglia. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e al decimo minuto Strootman riceve un passaggio a rimorchio di Zappacosta e crossa verso il centro. Barba respinge male sui piedi di Pandev che raccoglie l’invito e supera Montipò.

Botta a risposta - Il Benevento non ci sta e torna ancora avanti con Lapadula: l’attaccante semina il panico nella difesa del Genoa e dal limite dell’area fa partire un bolide che si insacca sotto la traversa della porta di Perin. Non ci si annoia a Marassi e al 20’ Pandev approfitta di un’imprecisione in area di Depaoli in seguito ad un cross di Zappacosta sempre dalla sinistra.

Destro si divora il sorpasso - Dopo la sfuriata iniziale i ritmi, fisiologicamente, calano di più con le occasioni che diminuiscono anche se il Genoa alla mezz’ora di gioco avrebbe la palla del sorpasso con Mattia destro. L’attaccante rossoblu, lanciato da Pandev, si presenta a tu per tu con Montipò ma quest’ultimo gli sbarra la strada e riesce a respingere la sua conclusione a botta sicura.

