A Pisa ristabilita la parità numerica: Cagliari in dieci per il doppio giallo ai danni di Obert
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Ristabilita la parità in campo tra Pisa e Cagliari: dopo il rosso a Durosinmi, c'è anche quello a Obert per doppia ammonizione dopo il fallo del difensore slovacco a Leris, che lo costringerà a saltare la gara col Napoli. Dieci contro dieci e 3-1 in favore dei toscani a 10 minuti dal termine.
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