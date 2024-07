TMW Accordo Torino-Zenit per Ilic. Ora decide il serbo (per ora non convinto): tutti i dettagli

Torino e Zenit San Pietroburgo hanno trovato l'accordo per il trasferimento nel club russo del centrocampista serbo Ivan Ilic. Le due società hanno raggiunto l'intesa sulla base di un'offerta da 25 milioni di euro, ventidue di parte fissa più tre milioni di bonus. Il presidente granata Urbano Cairo ha dato il via libera alla cessione e adesso aspetta un accordo tra il giocatore classe 2001 e la società russa. Una intesa che, al momento, ancora non è stata trovata.

Lo Zenit San Pietroburgo ha offerto a Ilic un contratto triennale con opzione per il quarto anno da tre milioni di euro a stagione (bonus compresi). Stipendio importante, ma che ancora non soddisfa l'ex Hellas Verona. Ilic sta facendo due tipi di valutazioni: da un lato l'opportunità di trasferirsi in Russia in un momento così complicato, dall'altro per farlo vorrebbe un stipendio ancora più alto, che preveda una crescita negli anni in termini di base fissa e bonus. Siamo comunque nella settimana decisiva: in questi giorni l'affare o si chiude o salta definitivamente.

Trasferimenti in Russia, non è cambiato nulla

Visto il conflitto perdurante con l’Ucraina, come funzionano le sanzioni stabilite dalla Commissione Europea e con il divieto di formalizzare accordi commerciali tra l’Europa occidentale e persone o aziende in qualche modo legate a Putin? La risposta è persino semplice, per quanto riguarda i regolamenti calcistici: per la Fifa è lecito il trasferimento di un giocatore in Russia o dalla Russia. E da quando è iniziato il conflitto non si registrano sanzioni governative comminate a club.