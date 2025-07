Toro, la prima vittoria di Baroni arriva al secondo tentativo: 4-1 alla Cremonese. Eurogol di Ilic

Il Torino di Baroni trova la prima vittoria: dopo il pareggio contro l’Ingolstadt, i granata battono 4-1 la Cremonese e concludono il ritiro in Trentino Alto Adige. Vlasic e compagni mostrano miglioramenti rispetto alla prima uscita, anche se sono apparsi troppo fragili in fase difensiva. Baroni attende ancora rinforzi e si è avvicinato sensibilmente il marocchino Aboukhlal, attaccante esterno che andrà ad aggiungersi a Ngonge.

Baroni comincia senza nessun volto nuovo: Israel deve ancora aggregarsi, Ismajli parte dalla panchina, Anjorin e Ngonge rimangono fuori dai convocati. Anche la Cremonese va ancora completata ma parte meglio, con Paleari costretto a respingere i tentativi di Azzi e Ravanelli. Al primo tiro in porta, però, passa il Toro: da azione d’angolo, il pallone finisce a Ilic che non ci pensa e due volte e, con un sinistro al volo, trova il jolly sotto l’incrocio dei pali. E’ la rete che sblocca anche mentalmente i granata, che alzano i ritmi e provano le geometrie di Baroni, anche se di reali pericoli non se ne vedono. Il raddoppio al 27’ arriva grazie a un pasticcio di Folino, che perde malamente palla e lascia campo aperto a Lazaro, il quale serve Adams e lo scozzese è bravo e freddo a fare il 2-0.

Nel finale di tempo, il Toro ha un black-out e prima subisce il gol di De Luca, poi rischia ancora e serve un miracolo di Paleari su Bonazzoli. Nella ripresa Baroni ne cambia dieci su undici, Tameze diventa capitano e va subito in gol sul corner battuto da Gineitis. La girandola dei cambi di Nicola prosegue, i ritmi si abbassano e al 74’ i granata realizzano il poker con Bianay Balcot. Il risultato non cambia più, si chiude sul 4-1 per il Toro: Vlasic e compagni chiudono così il ritiro a Prato allo Stelvio, ora il rientro in città e poi la partenza per la Francia, dove mercoledì e giovedì sono in programma due test contro il Monaco.

TORINO-CREMONESE 4-1

Reti: pt 17' Ilic, pt 27' Adams, pt 35' De Luca, st 5' Tameze, st 29' Bianay Balcot

TORINO Primo Tempo (4-2-3-1): Paleari; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilic; Lazaro, Sanabria, Vlasic; Adams. A disposizione: Donnarumma, Liema Olinga, Politakis. Allenatore: Baroni.

TORINO Secondo Tempo (3-5-2): Paleari (st 31' Popa); Ismajli, Maripan, Mullen; Dembelé, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Bianay Balcot; Gabellini, Cacciamani.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati (st 1' Nava); Folino (st 1' Ceccherini), Ravanelli (st 15' Moretti), Bianchetti (st 15' Sernicola); Barbieri (st 15' Floriani Mussolini), Collocolo (st 15' Johnsen), Castagnetti (st 1' Grassi), Vandeputte ((pt 25' Valoti) st 26' Lordkipanidze), Azzi (st 26' Nasti); Bonazzoli (st 1' Okereke), De Luca (st 1' Vazquez). A disposizione: Malovec, Afena-Gyan, Quagliata, Pezzella. Allenatore: Nicola