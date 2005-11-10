Ufficiale Altro acquisto di uno scatenato Venezia: dalla Fiorentina arriva anche Sohm

Tredicesimo colpo in entrata per la loro prima squadra da parte dei lagunari neopromossi in Serie A. Il 25enne arriva in prestito con diritto di riscatto.

Adesso è ufficiale, il centrocampista svizzero Simon Sohm lascia la Fiorentina e si trasferisce al Venezia. La notizia era già nell'aria, arrivano adesso però i comunicati del caso a conferma della buona riuscita del trasferimento, che sarà a titolo temporaneo (con diritto di riscatto a 10 milioni di euro), per il 25enne elvetico. Secondo innesto dai toscani per il club arancioneroverde dopo quello del difensore Matias Moreno, il tredicesimo per la prima squadra da inizio mercato.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato con cui il Venezia ha reso noto il suo ultimo acquisto: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’FC Zurigo, debutta in prima squadra il 28 ottobre 2018 e nel corso della stessa stagione, colleziona anche due presenze in Europa League. L’esperienza nel massimo campionato svizzero si conclude nell’ottobre 2020 con, in totale, 39 presenze, 1 gol e 2 assist. Nell’autunno 2020 comincia così la sua esperienza in Italia, al Parma, dove tra Serie A e Serie B mette insieme 155 presenze, con all’attivo 7 gol e 13 assist. Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Fiorentina per poi, nel gennaio 2026, passare in prestito al Bologna e fare di nuovo rientro alla Fiorentina al termine della stagione. Tra campionato e coppe europee, nella stagione 25/26 gioca 37 partite, mettendo a referto 1 gol e 1 assist. Dopo aver fatto la trafila di tutte le nazionali giovanili svizzere, il 7 ottobre 2020 fa il suo esordio con la Nazionale maggiore, con la quale ha collezionato 4 presenze".

Le parole di Sohm

La nota contiene anche alcune dichiarazioni dello stesso Sohm dopo la firma: “Ho scelto di venire al Venezia perché il il Direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin dal primo momento, sono davvero felice di essere qui. Credo che il Venezia sia una squadra con valori importanti e con un centrocampo ricco di qualità. Il mio obiettivo è mettere le mie caratteristiche al servizio del gruppo e aiutare i miei compagni a esprimere tutto il loro potenziale. Ho già avuto modo di confrontarmi con mister Stroppa e sono pronto a dare il massimo per affrontare questa stagione con entusiasmo, determinazione e grande voglia di raggiungere gli obiettivi del club“.