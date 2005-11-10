In attesa dell'ufficialità della Juve, Alajbegovic saluta il Leverkusen: "Vi auguro molti successi"
TUTTOmercatoWEB
Il talento bosniaco ha svolto le visite mediche già ieri sera, per poi firmare quest'oggi il suo nuovo contratto fino al 2031 coi bianconeri.
Manca soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Kerim Alajbegovic alla Juventus. L'esterno offensivo bosniaco, classe 2007, intanto ha già salutato i tifosi del Bayer Leverkusen con una storia su Instagram. Di seguito le sue parole dedicate alle Aspirine.
Il saluto al Leverkusen di Alajbegovic
"Ciao cari tifosi del Bayer, vorrei ringraziarvi. Sono grato per tutto e auguro al club il meglio per il futuro e molti successi!".
Quanto costerà Alajbegovic alla Juve
Per il cartellino del bosniaco la Vecchia Signora spenderà 30 milioni di euro di parte fissa, più eventuali 5 milioni di bonus, oltre a lasciare al Bayer Leverkusen una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del calciatore. Per Alajbegovic, invece, contratto fino al 30 giugno 2031 e stipendio di circa tre milioni di euro a stagione.
Altre notizie Serie A