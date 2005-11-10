Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

In attesa dell'ufficialità della Juve, Alajbegovic saluta il Leverkusen: "Vi auguro molti successi"

In attesa dell'ufficialità della Juve, Alajbegovic saluta il Leverkusen: "Vi auguro molti successi" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:10Serie A
Il talento bosniaco ha svolto le visite mediche già ieri sera, per poi firmare quest'oggi il suo nuovo contratto fino al 2031 coi bianconeri.

Manca soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Kerim Alajbegovic alla Juventus. L'esterno offensivo bosniaco, classe 2007, intanto ha già salutato i tifosi del Bayer Leverkusen con una storia su Instagram. Di seguito le sue parole dedicate alle Aspirine.

Il saluto al Leverkusen di Alajbegovic

"Ciao cari tifosi del Bayer, vorrei ringraziarvi. Sono grato per tutto e auguro al club il meglio per il futuro e molti successi!".

Quanto costerà Alajbegovic alla Juve

Per il cartellino del bosniaco la Vecchia Signora spenderà 30 milioni di euro di parte fissa, più eventuali 5 milioni di bonus, oltre a lasciare al Bayer Leverkusen una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del calciatore. Per Alajbegovic, invece, contratto fino al 30 giugno 2031 e stipendio di circa tre milioni di euro a stagione.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Juve in partenza per la tournée estiva: le immagini da Caselle, c'è Alajbegovic Juve in partenza per la tournée estiva: le immagini da Caselle, c'è Alajbegovic
Alajbegovic torna sulla vittoria della Bosnia con l'Italia: "Gli azzurri giocarono... Alajbegovic torna sulla vittoria della Bosnia con l'Italia: "Gli azzurri giocarono molto bene"
Juventus, le prime parole di Alajbegovic: "Onorato di giocare nella squadra più grande... Juventus, le prime parole di Alajbegovic: "Onorato di giocare nella squadra più grande d'Italia"
Altre notizie Serie A
Runjaic dopo il ko col Trabzonspor: "In una gara normale il fallo su Gueye era da... Runjaic dopo il ko col Trabzonspor: "In una gara normale il fallo su Gueye era da rosso"
Torino, l'affare-Perri non è a rischio: cosa manca per l'arrivo del portiere dal... Torino, l'affare-Perri non è a rischio: cosa manca per l'arrivo del portiere dal Leeds
Zarraga: "Vedo un'Udinese forte, dalla scorsa stagione ho percepito un cambiamento"... Zarraga: "Vedo un'Udinese forte, dalla scorsa stagione ho percepito un cambiamento"
Napoli, buone notizie per Allegri: Gilmour torna a lavorare col pallone, rientro... Napoli, buone notizie per Allegri: Gilmour torna a lavorare col pallone, rientro più vicino
Il nuovo Torino visto da Comuzzo: "Abate ha poche idee, ma sono quelle e sono decise"... Il nuovo Torino visto da Comuzzo: "Abate ha poche idee, ma sono quelle e sono decise"
Da Napoli due candidature per Euro2032: inviata documentazione per Maradona e stadio... Da Napoli due candidature per Euro2032: inviata documentazione per Maradona e stadio nuovo
Cuesta sull'offerta del PSG per Suzuki: "L'unica certezza è che oggi è un nostro... Cuesta sull'offerta del PSG per Suzuki: "L'unica certezza è che oggi è un nostro giocatore"
Juve in partenza per la tournée estiva: le immagini da Caselle, c'è Alajbegovic TMWJuve in partenza per la tournée estiva: le immagini da Caselle, c'è Alajbegovic
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti, duro attacco a Mancini. Dopo i disastri del passato la Juve di Carnevali piazza colpi giusti. Mastantuono, tra Viola e Napoli. Leao-Gasp una strana coppia. Cosa serve al Milan per lo scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, i convocati per la tournée: out Adzic e Joao Mario, dentro Alajbegovic e Kolo Muani
Immagine top news n.1 Lukaku, spunta l'MLS: Atlanta United in pressing, l'attaccante del Napoli ha già dato l'ok
Immagine top news n.2 Kolo Muani torna alla Juve, il PSG annuncia il suo trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.3 Si chiude definitivamente l'era Vlahovic? Kolo Muani indosserà la numero 9 della Juventus
Immagine top news n.4 Juventus, il colpo Alajbegovic è completato: il comunicato con tutti i dettagli
Immagine top news n.5 Kolo Muani-Juve, l'annuncio ufficiale si avvicina: l'attaccante ha completato le visite
Immagine top news n.6 Leao verso il no al Fenerbahce. Può rimanere al Milan a scadenza, con Amorim
Immagine top news n.7 Cinque mosse di calciomercato nelle ultime 24 ore: la Juventus spinge sul gas
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La nuova vita del Sassuolo dopo Carnevali. La strategia è già chiara e decisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli?
Immagine news podcast n.2 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.3 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.4 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Per Endrick non aumenta lo spazio al Real Madrid: la Roma resta vigile
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Neres non è incedibile: ha rifiutato il Brasile, ora ci provano altri due campionati
Immagine news Serie A n.3 Runjaic dopo il ko col Trabzonspor: "In una gara normale il fallo su Gueye era da rosso"
Immagine news Serie A n.4 Torino, l'affare-Perri non è a rischio: cosa manca per l'arrivo del portiere dal Leeds
Immagine news Serie A n.5 Zarraga: "Vedo un'Udinese forte, dalla scorsa stagione ho percepito un cambiamento"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, buone notizie per Allegri: Gilmour torna a lavorare col pallone, rientro più vicino
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hellas Verona, Baroni: "Vogliamo un calcio di dominio. Era importante schierare i nuovi"
Immagine news Serie B n.2 Hellas Verona, tris in amichevole al Lecco: gol al debutto per il nuovo acquisto Mulattieri
Immagine news Serie B n.3 Cremonese, infortunio alla caviglia per Barbieri: alcuni club di Serie A osservano
Immagine news Serie B n.4 Vicenza, Tonin verso il Cosenza: prima serve il rinnovo
Immagine news Serie B n.5 Pisa, Scuffet ancora senza una destinazione: sfumato il Venezia
Immagine news Serie B n.6 Palermo, obiettivo esterno destro: nodo Kamate, occhio a Le Douaron
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Berra può essere ceduto: piace al Foggia, ma lui preferisce il Ravenna
Immagine news Serie C n.2 Inter U23, positivo il test contro l'AlbinoLeffe: decisive le reti di Franchi e Agbonifo
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, successo in amichevole: Renate battuto 2-0, a segno Camara e Guerini
Immagine news Serie C n.4 Guarnone e la Vis Pesaro ancora insieme: il portiere rinnova fino al giugno 2028
Immagine news Serie C n.5 Catania, l'ex ds Pastore rivela: "Avevo chiamato Patierno, ha preferito la Serie B"
Immagine news Serie C n.6 Grosseto, prime parole di Cabella: "Inizio tra i professionisti in una piazza importante"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
Immagine news Calcio femminile n.2 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.3 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 2 agosto 2022, Charles De Ketelaere è del Milan. Preso per trentacinque milioni di euro
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
01/08 Times: Infantino da progetto Ffe avrebbe ricevuto stipendio da 30 milioni di euro
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan