Ufficiale Juventus, il colpo Alajbegovic è completato: il comunicato con tutti i dettagli

Ufficiale l'acquisto del classe 2007 della nazionale bosniaca da parte della Juve. Al Leverkusen 30 milioni più 5 di bonus, più 2 milioni di commissioni.

Adesso è ufficiale, Kerim Alajbegovic è un nuovo giocatore della Juventus, che ha dato l'annuncio tramite i propri canali ufficiali: "La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031".

Le cifre ufficiali dell'operazione

Di seguito i dettagli dell'operazione, forniti dai bianconeri: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società. Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".

Un profilo di Alajbegovic

Nella nota bianconera viene fornito anche un identikit dell'ultimo arrivato Alajbegovic: "Esterno offensivo ambidestro, nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un'esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un'evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli. Un profilo dinamico e versatile, abile nella gestione del pallone negli spazi stretti; la sua capacità di calciare con naturalezza con entrambi i piedi gli permette di essere imprevedibile su entrambe le fasce, dove ama puntare l'avversario per creare superiorità numerica. Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League".