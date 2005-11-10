TMW Kolo Muani-Juve, l'annuncio ufficiale si avvicina: l'attaccante ha completato le visite

Terminati i controlli atletici del centravanti classe '98, che ora si è spostato alla Continassa per firmare il contratto fino al 2031 con i bianconeri.

Ci siamo quasi, la Juventus sta per completare il tesseramento di Randal Kolo Muani (27 anni) che si appresta così a fare il suo ritorno in bianconero a distanza di un anno dal momento in cui aveva salutato la Vecchia Signora, per fare ritorno al PSG e giocare invece la scorsa stagione in prestito al Tottenham. Completate le visite mediche al J Medical, ora l'attaccante classe '98 si sposta alla Continassa per la firma.

Le condizioni del trasferimento dal PSG

Kolo Muani è arrivato a Torino stamani, per sottoporsi ai test di routine prima di apporre la firma sul contratto, che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno del 2031. Per arrivare al termine di una trattativa tanto lunga e complicata, la dirigenza della Vecchia Signora ha accettato in ultima istanza di cambiare la formula del trasferimento. Inizialmente previsto in prestito oneroso (4 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato alle coppe europee (34 milioni) e bonus (10 milioni), sarà invece a titolo definitivo, con 38 milioni di euro di parte fissa e 12 di eventuali bonus.

Com'era andata nel 2025

Nei sei mesi di trascorso alla Juventus, da gennaio a giugno 2025, il classe '98 ha realizzato 10 gol in 22 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e Mondiale per Club estivo. Nella stagione passata, da lui trascorsa al Tottenham, per il classe '98 invece 41 apparizioni e 5 gol.