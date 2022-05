Adani: "L'unica a non aver tradito è il Milan. Che è meno forte di Inter, Juve e Napoli"

In diretta sulla BoboTV, Lele Adani analizza la classifica del campionato di Serie A: "Il Milan se le vince tutte arriva a 86 punti. Sarri arrivò secondo a 91. Da un lato, diverse squadre medie, guidate dalla nuova scuola degli allenatori, hanno tolto tanti punti. Dall'altro, sono le squadre di vertice ad aver perso. Per descrivere la partita della Juve di ieri non riesco a trovare aggettivi. Il Napoli si trovava quasi incredibilmente a vincere le partite che consacravano una stagione: le ha sbagliate tutte. Ha fatto quattro gol al Sassuolo quando non serviva più. L'Inter è calata dopo tre mesi clamorosi, poi è ripartita con la partita col Bologna. Se perde lo scudetto un po' deve dire colpa sua. In tutto questo, chi ha meno valore, cioè il Milan, se lo vince lo merita. Non è al livello di queste tre squadre, ma arrivo ancora più in basso: la Lazio e la Roma non hanno quasi mai messo in discussione il quarto posto. Raramente sono state lì. L'Atalanta, che va sempre celebrata, è calata e arriverà molto distante. La Fiorentina ha vinto col Napoli la gara dell'anno, poi cos'ha fatto? Ha vinto a Napoli senza Vlahovic, è da celebrare, ma tutte quante le prime sette-otto sbagliano quando devono andare. L'unica che non ha tradito è il Milan".