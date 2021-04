Adani sulla Juve: "Regnare con la corona è facile, la grandezza si dimostra nelle sconfitte"

Ospite della BoboTv, Lele Adani commenta con toni piuttosto duri il momento di crisi della Juventus, che dopo aver perso contro il Benevento non è riuscita ad andare oltre il pari contro il Torino, mettendo a rischio anche la zona Champions: "Tu sei regina, ma regnare con la corona è facile. Bisogna avere la dignità, l'umiltà, la strategia, la competenza di regnare anche quando non hai la corona. L'Inter merita il posto che ha in classifica e anche il Milan lo ha meritato nel girone di andata. Non si dimostra di essere un grande nella vittoria, ma nella sconfitta: le scelte si fanno lì. Se la Juve arriva quarta e vince la coppa Italia, Pirlo non deve migliorare? Pirlo è pronto? No. Nessuno è pronto dopo sei mesi. Questa esperienza gli servirà, è inutile iniziare un percorso per poi interromperlo ogni anno. Il Chelsea prende Sarri per lo stile, per l'idea, e viene ripagato: vince in Europa e arriva terzo in Premier. La Juve lo prende e deve essere umile, ma a metà del percorso, con lo Scudetto vinto, lo manda via. Dov'è la grandezza? Qual è la giustizia? Mi aspetto che Pirlo venga confermato".