Ufficiale Addio Sassuolo, Antiste vola dal Rapid in prestito con obbligo di riscatto (condizionato)

"Niente più rumors. Sono qui". Janis Antiste lascia il Sassuolo e si accasa al Rapid Vienna. Dopo gli ultimi sei mesi di stagione trascorsi in prestito al Norimberga, l'attaccante classe 2002 ha deciso di voltare pagina e accettare il trasferimento in Austria: superate le visite mediche, il francese ha firmato in prestito con obbligo di riscatto con il Rapid. L'ufficialità è arrivata sia dai neroverdi neopromossi in Serie A sia dal club di Bundesliga. Vestirà la maglia numero 90.

Il comunicato d'addio del Sassuolo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto al Rapid Vienna, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Janis Antiste.

In bocca al lupo per il tuo futuro Janis".

Il Direttore Sportivo del Rapid Vienna, Markus Katzer, ha parlato così del nuovo arrivato: "Janis Antiste è un giocatore molto duttile in attacco. Può giocare sia come punta centrale che in un attacco a due o tre. Possiede un’ottima tecnica e ha dimostrato ripetutamente le sue doti realizzative, soprattutto nella seconda parte della stagione a Norimberga. Janis ha ancora un grande potenziale inespresso e porta sicuramente tanta qualità nella nostra squadra. Ha già accumulato molta esperienza ad alto livello in tre dei principali paesi calcistici d’Europa e sono molto felice di poterlo accogliere nel nostro gruppo".