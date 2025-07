Lazio, Delio Rossi fa notare: "Dia o Castellanos? Il 4-3-3 di Sarri può esaltare entrambi"

L'allenatore Delio Rossi ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera per parlare di alcuni temi caldi legati alla Lazio, squadra che lui ha allenata dal 2005 al 2009 e sulle prime impressioni su questa ripartenza per la stagione 2025/26.

A partire dall'esperimento di Belahyane come mezzala: "In ritiro è giusto provare" - spiega Delio Rossi - ". Il tecnico si deve togliere il dubbio. Se pensa che gli possa servire un giocatore in quel ruolo, con il mercato bloccato, si deve adattare con quello che ha. Ma è presto per dire che lo schiererà lì durante la stagione. Serve tempo. Sarri dovrà essere convinto".

Sul fatto che con il 4-3-3 di Sarri solo uno fra Castellanos e Dia troverebbe spazio, il tecnico spiega invece che con questo sistema di gioco si potrebbero esaltare entrambi i giocatori: "Credo sia un modulo che può esaltare le qualità di entrambi i giocatori. Certo, insieme è difficile, ma hanno caratteristiche diverse, quindi possono alternarsi bene. Dia secondo me tecnicamente ha forse qualcosina in più, Castellanos però dà alla squadra quella profondità che altrimenti mancherebbe. Non parliamo di attaccanti di livello mondiale come Lewandowski, ma sono due giocatori che possono dare un contributo significativo alla squadra".