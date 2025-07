Ufficiale L’Arsenal Women infrange ogni record: Olivia Smith l'acquisto piu costoso del calcio femminile

Colpo assoluto dell'Arsenal Women, che si è assicurato il talento di Olivia Smith. I Gunners hanno annunciato l'acquisto della canadese, che arriva dal Liverpool, con una nota sui propri canali ufficiali.

L'acquisto piu costoso di sempre nel calcio femminile

Come riporta The Athletic, Oivia Smith è stata acquistata per circa 1,2 milioni di euro. Si tratta del trasferimento più costoso di sempre nel calcio femminile.

Le parole dei protagonisti

«È un privilegio e un onore firmare per l'Arsenal», ha dichiarato Olivia. «Il mio sogno è competere per i trofei più importanti qui in Inghilterra e in Europa, e sono entusiasta di iniziare e dare il mio contributo per raggiungere questi obiettivi con l'Arsenal. L’atmosfera che i tifosi creano all’Emirates Stadium è incredibile e non vedo l’ora di sentire il loro supporto al mio fianco.»

La direttrice del settore femminile Clare Wheatley ha aggiunto: «Siamo entusiasti di accogliere Olivia all’Arsenal. È una delle giovani giocatrici più talentuose del panorama calcistico e ha un enorme potenziale di crescita all'interno del club. A nome di tutti all’Arsenal, voglio darle il benvenuto e congratularmi con lei per questo momento speciale.»

L’allenatrice Renée Slegers ha commentato: «Olivia è una giovane giocatrice molto promettente e crediamo che possa dare un grande contributo qui all’Arsenal. Siamo rimasti colpiti dalla sua mentalità e dal suo carattere: ha già brillato in due campionati europei pur essendo ancora molto giovane. So che ha un’ambizione che rispecchia la nostra, e non vediamo l’ora di lavorare con lei mentre continua il suo percorso di crescita nel club.»