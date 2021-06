Ag. Thorsby: "Napoli club importante e in crescia, al momento sta bene alla Sampdoria"

Intervistato da CalcioNapoli24 Tv, il padre e agente di Morten Thorsby, Espen Thorsby si è soffermato sul futuro del suo assistito: "E' sempre stato un ragazzo voglioso di affermarsi, si diverte a giocare a calcio e crede molto nella cultura del lavoro. Ha grandi ambizioni e quindi sogna di giocare in Champions League, Morten si trova molto bene in Italia. Napoli? Certo che gli piacerebbe giocare lì, stiamo parlando di un club importante ed in crescita. Prima ho sottolineato quanto sogni di giocare la Champions, ma questo non deve avvenire subito: andrebbe bene anche tra due anni (ride ndr). La sua fisicità è evidente, è la cosa che balza di più all'occhio ma anche tatticamente è cresciuto molto. Al momento sta bene alla Sampdoria, si vedrà quali saranno gli sviluppi futuri".