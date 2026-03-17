Al 78' rimonta completata dello Sporting: Suarez dal dischetto fa 3-0 contro il Bodo/Glimt
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Novanta minuti lunghissimi. Lo Sporting CP completa la rimonta contro il Bodo/Glimt e si porta sul 3-0 al 78': il calcio di rigore trasformato poco fa da Luis Suarez permette alla squadra di Rui Borges di pareggiare i conti. I norvegesi sono in totale balia dell'avversario, che aveva sbloccato il match nel primo tempo con Inacio e poi raddoppiato a inizio ripresa con Pedro Gonçalves. Ora i padroni di casa provano addirittura a evitare i supplementari.
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