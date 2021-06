Alaba avverte l'Italia: "L'Austria domani sarà a Londra per portare avanti il suo sogno"

vedi letture

La stella dell'Austria David Alaba ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' alla vigilia del match contro l'Italia, gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2020: "Per me la partita contro l'Italia conta tantissimo, sarà speciale per tutta l'Italia e per tutta l'Austria. Sarà una partita speciale. Il nostro punto di forza è il collettivo: certo, abbiamo alcuni giocatori di grande qualità, ma la nostra forza è saper portare lo spirito di squadra in campo. Dobbiamo continuare a sognare in grande, andiamo a Londra per portare avanti questo sogno. Certo, contro l'Italia non sarà facile, conosciamo il calcio espresso dall'Italia di Mancini negli ultimi mesi ma nel calcio tutto è possibile. Immobile è un attaccante davvero completo, pericoloso e freddo in zona gol. Sa decidere le partite e segnare anche dinanzi alla più piccola occasione".