Alaba spiega l'addio al Bayern: "Non è questione di soldi". In pole c'è il Real Madrid

vedi letture

David Alaba quest'oggi in conferenza stampa ha annunciato che quella in corso è la sua ultima stagione al Bayern Monaco. In scadenza di contratto col club campione d'Europa in carica, il fortissimo calciatore austriaco ha dichiarato che non lascerà il Bayern Monaco per una questione di soldi: "Non è una questione economica - ha detto -, un giocatore ha anche bisogno di nuove sfide e mi sono preso del tempo prima di arrivare a questa decisione. Barcellona? Non è un segreto il fatto che io sia in contatto con altri club". Più che il Barça, in questo momento in pole per il suo ingaggio c'è il Real Madrid.