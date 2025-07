TMW Jonathan David pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Venerdì le visite

Jonathan David si prepara a diventare al più presto un nuovo giocatore della Juventus. Questione ancora di qualche giorno di attesa per il popolo bianconero, poi l'attaccante della nazionale canadese si unirà alla Vecchia Signora. Secondo quanto appreso da TMW, sono state fissate per venerdì le visite mediche di David con la Juventus, che si svolgeranno come di consueto al J Medical.

Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore è stato ratificato l'accordo totale su ingaggio, bonus alla firma e commissioni per il trasferimento di David alla Juventus. Per quest'ultima voce, a una cifra inferiore rispetto ai 15 milioni di euro circolati in un primo momento. Il club bianconero s'è assicurato il calciatore battendo la concorrenza dell'Al-Qadisiyya, società saudita.

Jonathan David è ufficialmente svincolato da ieri, 1° luglio, quando è scaduto il suo contratto con il Lille. Il canadese ha così salutato i Dogues tramite i suoi profili social: "Qui ho passato cinque stagioni magnifiche. Non sempre è stato facile, ma spero di avervi fatto felici con i miei gol, il titolo di campione di Francia e la Supercoppa. Ringrazio tutti, compagni, allenatori, gli staff tecnici, medici e chiunque ho incontrato qui. Ringrazio voi tifosi che mi siete stati di supporto anche nei momenti difficili. Siete nel mio cuore”.