Ufficiale Padova, rinnovo di contratto biennale fino al 30 giugno 2027 per Giulio Favale

Il Calcio Padova comunica di avere formalizzato il prolungamento del contratto del difensore classe 1998 Giulio Favale sino al 30 giugno 2027.

Favale (27) è approdato al club biancoscudato nell'estate 2023, collezionando finora 67 presenze e 4 reti, In precedenza per lui esperienze con Pisa, in particolare nel settore giovanile ma con l'esordio in Serie B e C, Gavorrano, Lucchese, Reggiana, Pistoiese, Cesena e Virtus Entella. Per un totale di 231 caps in Lega Pro.