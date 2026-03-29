Albania, addio Mondiale. Ismajli: "Il calcio ti volta le spalle. Meritavamo di più con la Polonia"

Al contrario del Kosovo, che può ancora sperare nel pass per i Mondiali 2026, l'Albania di Sylvinho invece è finita tagliata fuori dopo la sconfitta nei playoff contro la Polonia (2-1). Ora non resta che disputare l'amichevole del 31 marzo con l'altra "delusa", l'Ucraina eliminata dalla Svezia allo stesso turno da dentro-fuori, ma c'è chi non riesce a fare a meno di ripensare al ko doloroso contro Zielinski e compagni.

Ne ha parlato Ardian Ismajli, difensore del Torino e della Nazionale albanese ai microfoni ufficiali della Federazione: "Credo che avremmo meritato molto di più", il primo pensiero circa la sfida con la Polonia. "Abbiamo avuto molte occasioni per segnare e siamo molto abbattuti perché, vedendo come è andata la partita, meritavamo davvero la qualificazione per la finale della fase play-off del Mondiale, ma a volte il calcio è così".

"Ti volta le spalle e la fortuna non è stata con noi", l'analisi di Ismajli. "Ma speriamo in più fortuna in futuro. Questa partita ci serve per crescere molto di più come calciatori e come gruppo per il futuro", ha invece pensato subito al match imminente contro l'Ucraina. "Ogni partita della Nazionale è importante, questa è un'amichevole, non è facile dopo quella partita contro la Polonia, ma noi siamo una squadra professionista e abbiamo superato anche queste sfide e crederemo che con l'Ucraina otterremo un risultato il più positivo possibile".

Guardando invece un passo avanti, alle sfide future dell'Albania per la nuova edizione della Nations League, il centrale del Torino ha dichiarato: "Credo che a settembre, quando inizia la Nations League... sia un passo importante per noi nell'aspetto che dobbiamo vincere assolutamente il gruppo, poiché siamo una squadra di più qualità delle altre squadre e, come sappiamo, se vinci il gruppo della Nations League, il viaggio poi è un po' più facile".

"Lì inizieremo noi", ha detto Ismajli, riguardo la partita contro la Bielorussia del 26 settembre. "E dopo la Nations League vedremo anche il gruppo per l'Europeo 2028, quindi lasceremo tempo al tempo e vedremo con quali avversari avremo a che fare". In chiusura, un messaggio di ringraziamento per i tifosi che hanno sempre supportato la Nazionale: "I tifosi li ringraziamo di cuore, sono sempre il nostro dodicesimo uomo, perché lo avete visto anche voi in Polonia quell'ambiente straordinario dove erano 4-5 mila tifosi albanesi nello stadio e molti altri guardandoci dalla televisione. Spero che in futuro glielo restituiremo come glielo abbiamo restituito con Euro 2024 e ora anche con altri successi".