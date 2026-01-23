Aldair elogia Ghilardi: "Prestazioni solide e personalità. Con questa tranquillità fai la differenza"

Ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente Daniele Ghilardi sta entrando nelle rotazioni della Roma e sta convincendo Gian Piero Gasperini di meritare più spazio. Il difensore ha impressionato persino Aldair nel match contro lo Stoccarda di Europa League, tant'è che il brasiliano lo ha elogiato sul proprio profilo Instagram: "Prestazioni solide e personalità. Quando giochi con questa tranquillità fai la differenza. Bravo ragazzo".

Un'investitura che sicuramente è di quelle importanti e pesanti perché arriva direttamente da una leggenda del club. Con il Milan alle porte, il tecnico di Grugliasco ha scelto di fare un po' di turnover, facendo partire Ndicka e Mancini dalla panchina e l'italiano da titolare insieme a Ziolkowski. La risposta è stata positiva, come ricordato in conferenza dallo stesso Gasperini. Ora è possibile che in futuro possa avere un minutaggio differente.