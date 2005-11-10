Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Aleksandar Stankovic torna all'Inter: esercitato il diritto di recompra da 23 milioni

Aleksandar Stankovic torna all'Inter: esercitato il diritto di recompra da 23 milioniTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 13:05Serie A

Aleksandar Stankovic torna ufficialmente all'Inter. La società nerazzurra ha comunicato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che ha esercitato sul Club Burgge il diritto di ricompra da 23 milioni di euro che aveva per il centrocampista serbo. Il classe 2005 ha firmato un accordo quinquennale, che lo legherà all'Inter fino al giugno del 2031.

Questa la nota ufficiale del club:
"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".

Articoli correlati
Stankovic è stato riacquistato dall'Inter, e adesso? Sullo sfondo le possibili offerte... Stankovic è stato riacquistato dall'Inter, e adesso? Sullo sfondo le possibili offerte della Premier
Aleksandar Stankovic è a Milano. Presto incontro con l'Inter per delineare il futuro... Aleksandar Stankovic è a Milano. Presto incontro con l'Inter per delineare il futuro
Aleksandar Stankovic non si sbilancia: "Inter? L'unica cosa che so è che andrò in... Aleksandar Stankovic non si sbilancia: "Inter? L'unica cosa che so è che andrò in Nazionale"
Altre notizie Serie A
Kawashima pazzo di Suzuki: "Ha il potenziale per una big europea. Sta crescendo tantissimo"... TMWKawashima pazzo di Suzuki: "Ha il potenziale per una big europea. Sta crescendo tantissimo"
Eranio: "Detto subito che il Milan non sarebbe andato in Champions. Genoa, DDR uomo... Esclusiva TMWEranio: "Detto subito che il Milan non sarebbe andato in Champions. Genoa, DDR uomo giusto"
Ferri su Leao: "Non mi piace chi parla dopo. Anche lui ha avuto responsabilità" TMW RadioFerri su Leao: "Non mi piace chi parla dopo. Anche lui ha avuto responsabilità"
Il riscatto di Alisson da parte del Napoli era scontato. Un'intuizione che ha dato... TMWIl riscatto di Alisson da parte del Napoli era scontato. Un'intuizione che ha dato i frutti sperati
Legrottaglie: "La mia verità sulla Samp. Juve out dalla Champions? Nessuno se l'aspettava"... TMWLegrottaglie: "La mia verità sulla Samp. Juve out dalla Champions? Nessuno se l'aspettava"
Gimenez flop al Milan, ma Ochoa è sicuro: "Ha qualità e personalità. Darà tanto al... TMWGimenez flop al Milan, ma Ochoa è sicuro: "Ha qualità e personalità. Darà tanto al Messico"
Filippo Galli: "Il Milan prenda decisioni subito. Maldini? Con Cardinale non c'è... TMWFilippo Galli: "Il Milan prenda decisioni subito. Maldini? Con Cardinale non c'è spazio per lui"
Italia, volto nuovo a Coverciano: dopo i due infortuni Baldini ha convocato Cacciamani... Italia, volto nuovo a Coverciano: dopo i due infortuni Baldini ha convocato Cacciamani
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Dumfries, Vlahovic e poi chi altro? De Laurentiis accompagna all'uscita sia De Bruyne che Lukaku e la Serie A è pronta a vivere un'altra estate di addii. Il nostro campionato continua a indebolirsi
Primo piano
Immagine top news n.0 Leao ribadisce: "Ho bisogno di una nuova sfida. Ho giocato fuori ruolo e con la pubalgia"
Immagine top news n.1 Accordo raggiunto tra Italiano e il Besiktas! Il tecnico vola a Istanbul per le firme
Immagine top news n.2 Napoli, dopo Hojlund anche Alisson Santos: il comunicato del riscatto dallo Sporting CP
Immagine top news n.3 L'ultimo ballo col Messico prima dell'addio al calcio. Parla Ochoa: “Futuro? Ecco il mio desiderio”
Immagine top news n.4 Ha eliminato l'Italia, il ct della Bosnia Barbarez: "Godiamoci il Mondiale, che orgoglio"
Immagine top news n.5 Chi è il top player per cui Florentino Perez offrirà 150 milioni? C'è un grande favorito
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Dumfries ha fatto il suo, Palestra bel profilo". E fa un annuncio su Bastoni
Immagine top news n.7 Serie A, oggi il calendario: no alla "clausola tennis". Tutto quello che c'è da sapere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Brahim Diaz vuole restare al Real, niente Slot per il Milan. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Torino e Sassuolo sugli stessi allenatori: chi prende Aquilani e chi Abate? Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Perché il Real Madrid ha deciso di puntare forte su Denzel Dumfries
Immagine news podcast n.3 Perché il Milan si ostina a volere un allenatore straniero? Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Quale big farà la follia di accontentare Vlahovic a cifre da top player?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Leao su Allegri? Si sta togliendo dei sassolini..."
Immagine news Serie A n.2 Ferri su Leao: "Non mi piace chi parla dopo. Anche lui ha avuto responsabilità"
Immagine news Serie A n.3 Dal Canto: "Inter e Napoli dovranno fare meglio in Europa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Eranio: "Detto subito che il Milan non sarebbe andato in Champions. De Rossi uomo giusto"
Immagine news Serie A n.2 Ferri su Leao: "Non mi piace chi parla dopo. Anche lui ha avuto responsabilità"
Immagine news Serie A n.3 Il riscatto di Alisson da parte del Napoli era scontato. Un'intuizione che ha dato i frutti sperati
Immagine news Serie A n.4 Legrottaglie: "La mia verità sulla Samp. Juve out dalla Champions? Nessuno se l'aspettava"
Immagine news Serie A n.5 Gimenez flop al Milan, ma Ochoa è sicuro: "Ha qualità e personalità. Darà tanto al Messico"
Immagine news Serie A n.6 Filippo Galli: "Il Milan prenda decisioni subito. Maldini? Con Cardinale non c'è spazio per lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, si va verso l’addio con il tecnico della Primavera Del Grosso
Immagine news Serie B n.2 Il Padova mette nel mirino Castegnaro dell'Arzignano. Pressing biancoscudato ma c'è il Mantova
Immagine news Serie B n.3 Arezzo-Di Chiara, addio tra le parti. Il rapporto tra il club e il terzino non proseguirà
Immagine news Serie B n.4 Nel mirino della Cremonese finisce anche Tramontano: è in lizza per la poltrona di Ds
Immagine news Serie B n.5 Il Cesena è pronto a ripartire: oggi può essere il giorno di Mancini jr. Poi la scelta del tecnico
Immagine news Serie B n.6 Pessina consacra Nesta: "Sono felice vada all'Avellino, si merita un'altra opportunità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2026-2027, il punto sulle panchine: le novità arrivano da Novara e Reggiana
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, confermato Pedro Justiniano in difesa: ha firmato un contratto biennale
Immagine news Serie C n.3 Non più Pedrelli. Il Lumezzane sembra ora orientato su Sammarco per la panchina
Immagine news Serie C n.4 La Reggiana riparte da Tesser. L'ex Triestina ha firmato un contratto annuale
Immagine news Serie C n.5 Sei turni di squalifica a Caturano e Volpe. De Rosa: "Saranno assolti in appello"
Immagine news Serie C n.6 Il Novara ha il suo nuovo allenatore. Birindelli ha firmato un contratto biennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lussemburgo-Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lussemburgo-Italia, al via il nuovo corso azzurro
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto PSG-Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Parma ha il suo nuovo Head of Women’s Football: incarico affidato a Zwingauer
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, si cambia. Per i prossimi tre anni, gare interne al Mino Favini-Città di Meda
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia sogna il Mondiale, contro la Serbia la prima delle due 'finali'. Soncin: "Ferocia e intensità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Di Guglielmo: "Giocare all'Arena Garibaldi è un sogno che non pensavo di poter vivere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Contro la Serbia serve ferocia e intensità. Non faccio calcoli o guardo alle altre"
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, concluso il rapporto con il direttore generale Marco Zwingauer
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Diego Maradona e quell'intervista che non è mai andata in onda Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Leao e Vlahovic, simboli di un calcio che è sempre più “parlato”