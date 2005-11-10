Ufficiale
Aleksandar Stankovic torna all'Inter: esercitato il diritto di recompra da 23 milioni
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Aleksandar Stankovic torna ufficialmente all'Inter. La società nerazzurra ha comunicato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che ha esercitato sul Club Burgge il diritto di ricompra da 23 milioni di euro che aveva per il centrocampista serbo. Il classe 2005 ha firmato un accordo quinquennale, che lo legherà all'Inter fino al giugno del 2031.
Questa la nota ufficiale del club:
"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".
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