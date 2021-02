Alex Sandro sull'arrivo di Danilo: "La verità è che non può stare lontano da me"

"Non possiamo parlare della storia di Danilo senza parlare di Alex e non possiamo parlare della storia di Alex senza parlare di Danilo perché, per certi versi, abbiamo fatto lo stesso percorso". Così Alex Sandro parla dell'amico e compagno di squadra, che lo ha raggiunto alla Juve dopo i due anni passati al City: "Ovviamente è bello giocare nello stesso club con un amico come Danilo, è bello allenarsi e giocare insieme perché è come stare in famiglia, e questo ci aiuta molto. Sono felice di questa amicizia che ho con lui e la sua famiglia. Il suo arrivo? La verità è che non può stare lontano da me per troppo tempo. Così gli ho detto: "Ok, amico mio, hai bisogno di qualcuno che si prenda cura di te. Vieni qui e ti aiuto io", le parole raccolte da UEFA.com.