All'Inter piace Vicario, e viceversa: la stagione storta del Tottenham può favorire l'affare

L’Inter torna a monitorare con attenzione la situazione di Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è uno dei nomi più seguiti per il futuro della porta nerazzurra e la stagione complicata degli Spurs potrebbe aprire scenari favorevoli in vista del mercato estivo. La dirigenza sta valutando diversi profili, ma l’ex Empoli resta quello che convince di più per caratteristiche e prospettive. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il gradimento è reciproco. Il portiere vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia e considera Milano una destinazione ideale per rilanciare la propria carriera dopo un’annata difficile in Premier League. Anche il rapporto non semplice con il Tottenham e la possibile rivoluzione del club inglese, soprattutto in caso di stagione negativa, potrebbero facilitare una trattativa nei prossimi mesi. L’Inter, intanto, prende tempo per capire come evolveranno la corsa allo scudetto in Italia e la situazione degli Spurs, ma l’idea è quella di muoversi con decisione a breve.

Resta da capire la valutazione economica. Vicario ha un contratto fino al 2028 e il costo stimato è tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra considerata sostenibile per un ruolo delicato come quello del portiere, anche se il giocatore si avvicina ai trent’anni. Ad Appiano Gentile il suo profilo piace da tempo, soprattutto allo staff dei preparatori dei portieri, che già nel 2023 lo aveva indicato come possibile erede dopo l’addio di Handanovic. Allora l’operazione non si concretizzò per i ritardi nella cessione di Onana, ma ora l’Inter è pronta a tornare alla carica.